Петербургский СКА разгромил «Кунлунь» на Sochi Hockey Open

Санкт-Петербург, 6 августа. Петербургский СКА одержал победу над хоккейным клубом из Пекина «Кунлунь» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Игра состоялась в воскресенье, 5 августа, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хоккеистов из города на Неве. Шайбы оформили в ворота Наиль Якупов (на первой минуте), Андрей Зубарев (13), Сергей Калинин (36), Виктор Тихонов (50) и Ярно Коскиранта (60).

Следующую игру СКА проведет с ярославским «Локомотивом» 7 августа. После второй победы на Sochi Hockey Open петербургские хоккеисты вышли на первое место в турнирной таблице.