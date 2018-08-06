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Петербургский СКА разгромил «Кунлунь» на Sochi Hockey Open
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    Петербургский СКА разгромил «Кунлунь» на Sochi Hockey Open

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    Петербургский СКА разгромил «Кунлунь» на Sochi Hockey Open

    Санкт-Петербург, 6 августа. Петербургский СКА одержал победу над хоккейным клубом из Пекина «Кунлунь» в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

    Игра состоялась в воскресенье, 5 августа, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хоккеистов из города на Неве. Шайбы оформили в ворота Наиль Якупов (на первой минуте), Андрей Зубарев (13), Сергей Калинин (36), Виктор Тихонов (50) и Ярно Коскиранта (60).

    Следующую игру СКА проведет с ярославским «Локомотивом» 7 августа. После второй победы на Sochi Hockey Open петербургские хоккеисты вышли на первое место в турнирной таблице.

    Автор: Ксения Пудовкина
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