Порядка 600 спортсменов примут участие в массовом заплыве в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Спортсмены из 13 стран примут участие в старте на открытой воде вокруг Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Заплыв под названием X-Waters Saint Petersburg Swim 2018 будет проходить вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости, в соревновании примут участие 600 спортсменов из Америки, Австралии, Финляндии, Великобритании, Эстонии, Словении, Латвии, Украины, Бельгии и Белоруссии, Германии, Таджикистана и Турции.

Спортсмены стартуют и финишируют на главном пляже крепости, им предстоит преодолеть сильное течение в Кронверкском проливе. Отметим, соревнование пройдет 12 августа. В общей сложности, в нем примут участие спортсмены из 58 городов России и 13 стран мира.