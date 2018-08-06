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Порядка 600 спортсменов примут участие в массовом заплыве в Петербурге
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    Порядка 600 спортсменов примут участие в массовом заплыве в Петербурге

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    Порядка 600 спортсменов примут участие в массовом заплыве в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Спортсмены из 13 стран примут участие в старте на открытой воде вокруг Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

    Заплыв под названием X-Waters Saint Petersburg Swim 2018 будет проходить вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости, в соревновании примут участие 600 спортсменов из Америки, Австралии, Финляндии, Великобритании, Эстонии, Словении, Латвии, Украины, Бельгии и Белоруссии, Германии, Таджикистана и Турции.

    Спортсмены стартуют и финишируют на главном пляже крепости, им предстоит преодолеть сильное течение в Кронверкском проливе. Отметим, соревнование пройдет 12 августа. В общей сложности, в нем примут участие спортсмены из 58 городов России и 13 стран мира.

    Автор: Ксения Пудовкина
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