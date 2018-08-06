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Многодетные семьи в Москве получат деньги для покупки жилья
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    Многодетные семьи в Москве получат деньги для покупки жилья

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    Многодетные семьи в Москве получат деньги для покупки жилья

    Москва, 6 августа. Многодетные семьи в столице России получат компенсационные выплаты для улучшения жилищных условий. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства Москвы от 24 мая 2016 года.

    Таким образом, семьи с тремя и более детьми получат денежную компенсацию на покупку или строительство жилья. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

    «Компенсационная выплата предоставляется один раз на основании распоряжения Департамента», — подчеркивается в тексте документа.

    Выплаченную сумму необходимо потратить в течение шести месяцев с момента принятия департаментом решения о назначении компенсации. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина будет контролировать выполнение данных нововведений.

    Автор: Ксения Пудовкина
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