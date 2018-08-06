Многодетные семьи в Москве получат деньги для покупки жилья

Москва, 6 августа. Многодетные семьи в столице России получат компенсационные выплаты для улучшения жилищных условий. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства Москвы от 24 мая 2016 года.

Таким образом, семьи с тремя и более детьми получат денежную компенсацию на покупку или строительство жилья. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Компенсационная выплата предоставляется один раз на основании распоряжения Департамента», — подчеркивается в тексте документа.

Выплаченную сумму необходимо потратить в течение шести месяцев с момента принятия департаментом решения о назначении компенсации. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина будет контролировать выполнение данных нововведений.