Фестиваль документального кино Center о городской культуре пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на фестиваль документального кино об общественном и городском устройстве.

Фестиваль под названием Center, инициированный Центром документального кино, пройдет на острове Новая Голландия, расположенном на набережной Адмиралтейского канала, в период с 13 по 16 сентября.

Главная задача фестиваля, по словам организаторов, заключается в представлении пространства города как территории для общения и выявления особенностей мироощущения человека в современных условиях. Посетители смогут увидеть документальные фильмы совершенно бесплатно. Об этом пишут «Невские Новости».