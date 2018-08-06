Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Выборгском шоссе в Петербурге: столкнулись иномарка и грузовик. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщения очевидцев в социальных сетях.

Авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник, 6 августа, перед въездом в Парголово на пересечении Суздальского проспекта и Выборгского шоссе: легковая машина влетела в автомобиль, который обслуживает городские рекламные щиты.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу, два человека получили травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно их госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.