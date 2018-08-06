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Печку-буржуйку из корпуса торпеды нашли в Петербурге
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    Печку-буржуйку из корпуса торпеды нашли в Петербурге

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    Печку-буржуйку из корпуса торпеды нашли в Петербурге

    Санкт-Петербург, 6 августа. Печку-буржуйку, изготовленную из корпуса торпеды, обнаружили в одном из домов Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию распространил блогер Максим Косьмин через социальную сеть Instagram.

    Конструкция находится в рабочем состоянии со времен блокады Ленинграда. Отметим, что она расположена в одной из квартир города, также интересно, что печка-буржуйка оформлена согласно закону, кроме этого, ее можно найти и в плане квартиры. 

    Напомним, специалистов для работы с одаренными детьми начнут готовить в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом рассказала директор Института педагогики СПбГУ профессор Елена Казакова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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