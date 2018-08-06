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Движение по Володарскому мосту в Петербурге ограничат до конца августа
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    Движение по Володарскому мосту в Петербурге ограничат до конца августа

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    Движение по Володарскому мосту в Петербурге ограничат до конца августа

    Санкт-Петербург, 6 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение по Володарскому мосту в Санкт-Петербурге будет ограничено до конца августа. Соответствующую информацию передает Государственная административно-техническая инспекция.

    Проезд по переправе через Неву будет ограничен в связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

    Ограничения начнут действовать с 6 по 26 августа, однако будут сделаны исключения для того, чтобы избежать многокилометровых пробок. Так, по понедельникам с 08.00 до 16.00 и по пятницам с 17.00 до 22.00 ограничения будут снимать. Ремонтом дорожного полотна займется «Мостотрест».

    Автор: Ксения Пудовкина
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