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МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в Петербурге
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    МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в Петербурге

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    МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 августа. МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге 6 августа. В Северной столице ожидается непогода: усилится ветер, пройдут ливни и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    По данным синоптиков, в Петербурге пройдут ливни с грозами и шквалистым ветром, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +20 — +22 градусов.

    Будет дуть юго-западный и западный ветер со скорость 5-10 метров в секунду. Прохладная погода продержится в Северной столице несколько дней.

    Автор: Софья Куликова
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