МЧС предупреждает об усилении ветра и грозе в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге 6 августа. В Северной столице ожидается непогода: усилится ветер, пройдут ливни и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным синоптиков, в Петербурге пройдут ливни с грозами и шквалистым ветром, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +20 — +22 градусов.

Будет дуть юго-западный и западный ветер со скорость 5-10 метров в секунду. Прохладная погода продержится в Северной столице несколько дней.