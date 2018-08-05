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Лох-несское чудовище спустили на воду в парке 300-летия Петербурга
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    Лох-несское чудовище спустили на воду в парке 300-летия Петербурга

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    Лох-несское чудовище спустили на воду в парке 300-летия Петербурга

    Санкт-Петербург, 5 августа. В парке 300-летия Петербурга сегодня, 5 августа, прошло шоу самодельных плавательных судов «Заплыв». На воду спустили шуточные плавательные суда в виде Лох-несского чудовища, Ростральной колонны и бумажного кораблика.

    Дождливая погода не остановила участников заплыва, показать свою фантазию и умения собрались несколько команд. С берега за флотилией наблюдали десятки зрителей, а также спасатели МЧС.

    В акватории Финского залива показались пираты, плот с сердцем на борту, белые лебеди, фигурка оригами и другие суда. По словам организаторов, главная задача «Заплыва» — продемонстрировать творческий потенциал и фантазию.

     

    #заплыв

    Публикация от Наталья Бабушкина (@nataliushka9)

     

    Автор: Софья Куликова
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