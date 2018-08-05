Петербуржцы сообщили о мертвых утках в пруду Таврического сада

Санкт-Петербург, 5 августа. Активисты объединения «Центральный район за комфортную среду обитания» рассказали об ужасающем состоянии пруда в Таврическом саду. По словам очевидцев, пруд заполонен мусором, а в воде плавают умершие утки.

Информация об этом появилась в официальной группе объединения в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили активисты, водоем заволокло тиной. Общественники направили повторный запрос в комиссию по экологии и природопользованию ЗакСа.

«Это просто шок! Водоем Таврического сада в этом году в ужасающем состоянии. Дохлые утки просто разлагаются! Вода зеленая и цветет», — пишут активисты.

Ранее общественники направляли соответствующий запрос в комитет по природопользованию и обеспечению экологической безопасности.