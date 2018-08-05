Прохожие поставили на колеса перевернувшуюся машину в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 5 августа. В центре Петербурга на Лиговском проспекте столкнулись две легковушки. От удара в кузов Lada Granta опрокинулась на бок. На помощь подоспели очевидцы. Об этом сообщили пользователь социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |».

По словам очевидцев, ДТП произошло 5 августа около 12.00 на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. От удара автомобиль упал на бок. На помощь бросились прохожие, в том числе и водитель второго автомобиля, пострадавшего в аварии. В машине находилась семья с ребенком. Около 15 человек поставили автомобиль на колеса и помогли семье выбраться.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, люди в перевернувшемся автомобиле получили незначительные ушибы.