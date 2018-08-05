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Стартовал второй этап ремонта инженерных систем Тихвина
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    Стартовал второй этап ремонта инженерных систем Тихвина

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    Стартовал второй этап ремонта инженерных систем Тихвина

    Тихвин, 5 августа. Завершился первый этап ремонтных работ в канализационном коллекторе на Южной объездной дороге. ГУП «Леноблводоканал» готов приступить ко второму этапу работ. Информация об этом появилась в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

    По данным предприятия, работы проводил подрядчик ООО «ГРАДИСС». Работы велись на глубине от 3,5 до 7 метров. В рамках первого этапа работ заменено 68 метров главного магистрального канализационного коллектора.

    Также подрядчик проведет работы по благоустройству территории, на которой велись работы.

     

     

     

    Автор: Софья Куликова
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