Полутораметровый питон сбежал из дома в Ленобласти

Сосновый Бор, 5 августа. В Сосновом Бору ищут питона по имени Шерлок. Змея сбежала из дома через открытое окно и пропала. Об этом сообщил хозяин животного в социальных сетях.

По словам хозяина, Шерлок вылез из неплотно закрытого террариума и выбрался в окно дома №30 на улице Солнечной. Владелец рассказал, что питон очень трусливый и не нападает на людей. Кроме того, змея не ядовитая.

Шерлоку четыре года, хозяева надеются его отыскать, однако не исключают, что он мог погибнуть во время падения. Хозяин просит не трогать Шерлока и не убивать, если его удастся обнаружить. Нашедшему сбежавшее животное полагается щедрое вознаграждение.