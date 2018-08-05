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Полутораметровый питон сбежал из дома в Ленобласти
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    Полутораметровый питон сбежал из дома в Ленобласти

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    Полутораметровый питон сбежал из дома в Ленобласти

    Сосновый Бор, 5 августа. В Сосновом Бору ищут питона по имени Шерлок. Змея сбежала из дома через открытое окно и пропала. Об этом сообщил хозяин животного в социальных сетях.

    По словам хозяина, Шерлок вылез из неплотно закрытого террариума и выбрался в окно дома №30 на улице Солнечной. Владелец рассказал, что питон очень трусливый и не нападает на людей. Кроме того, змея не ядовитая.

    Шерлоку четыре года, хозяева надеются его отыскать, однако не исключают, что он мог погибнуть во время падения. Хозяин просит не трогать Шерлока и не убивать, если его удастся обнаружить. Нашедшему сбежавшее животное полагается щедрое вознаграждение.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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