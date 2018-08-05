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Происшествия
Улицы Выборга затопило из-за аномальных осадков
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    Улицы Выборга затопило из-за аномальных осадков

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    Улицы Выборга затопило из-за аномальных осадков

    Выборг, 5 августа. Накануне, 4 августа, в Ленобласти выпало аномальное количество осадков, из-за чего улицы и окрестности Выборга затопило. Из-за гигантских луж и мокрого асфальта увеличилось количество аварий на дорогах.

    Аномальная жара в Ленобласти сменилась не менее аномальными осадками. Ливневые системы Выборга оказались неготовыми к такому обильному дождю. В итоге на улицах города образовался потоп. От высокого уровня воды и грозы в городе сломались цифровые баннеры.

    Как сообщает «Мойка 78», некоторые жители Выборга настолько рады долгожданному дождю, что прыгают по лужам и ловят брызги.

    Автор: Софья Куликова
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