Улицы Выборга затопило из-за аномальных осадков

Выборг, 5 августа. Накануне, 4 августа, в Ленобласти выпало аномальное количество осадков, из-за чего улицы и окрестности Выборга затопило. Из-за гигантских луж и мокрого асфальта увеличилось количество аварий на дорогах.

Аномальная жара в Ленобласти сменилась не менее аномальными осадками. Ливневые системы Выборга оказались неготовыми к такому обильному дождю. В итоге на улицах города образовался потоп. От высокого уровня воды и грозы в городе сломались цифровые баннеры.

Как сообщает «Мойка 78», некоторые жители Выборга настолько рады долгожданному дождю, что прыгают по лужам и ловят брызги.