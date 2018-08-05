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В Петербурге состоялся первый полумарафон «Северная столица»
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    В Петербурге состоялся первый полумарафон «Северная столица»

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    В Петербурге состоялся первый полумарафон «Северная столица»

    Санкт-Петербург, 5 августа. Полумарафон «Северная столица» прошел в Петербурге утром 5 августа под проливным доджем. Однако бегунов причуды погоды не смутили. Участие в забеге приняли несколько тысяч спортсменов.

    Участники забега стартовали с Дворцовой площади. Спортсменам пришлось выбрать один из предложенных маршрутов по центру Северной столицы: один протяженностью 21 километра, а другой – 10 километров. Бегуны преодолели дистанцию и вернулись на Дворцовую площадь, порвав финишную ленту.

    На время проведения забега движение в центре Петербурга было ограничено с 07.30 до 13.00. Вдоль трассы были установлены медицинские пункты.

    Как отмечают участники забега в социальных сетях, маршрут проходил по красивому центру Петербурга, а дождь создал комфортные условия для бега.

    Автор: Софья Куликова
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