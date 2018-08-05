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Транспортный коллапс образовался на Невском из-за марафона и ремонта дорог
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    Транспортный коллапс образовался на Невском из-за марафона и ремонта дорог

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    Транспортный коллапс образовался на Невском из-за марафона и ремонта дорог

    Санкт-Петербург, 5 августа. Десятки петербуржцев ждут транспорт на Невском проспекте, а автобусы и троллейбусы все не едут. Движение транспорта в центре Петербурге ограничено из-за проведения марафона. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Ограничения движения введены из-за проведения марафона «Северная столица» с 07.30 до 13.00. Как ранее сообщал ГУП «Горэлектротранс», движение восстановят после 13.00. Кроме того, в центре Петербурга ведутся дорожные работы на участке Старо-Невского проспекта от площади Восстания до Александро-Невской лавры. По данным ГАТИ, работы продолжатся до 05.00 6 августа.

    Автор: Софья Куликова
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