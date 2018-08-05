Audi протаранила машину «Почты России» в центре Петербурга, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 5 августа. ДТП с участием автомобиля «Почты России» и Audi произошло утром 5 августа. В аварии на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта пострадал человек.

От удара автомобиль ВАЗ «Почты России» отбросило на пешеходный переход, рядом с которым стоял прохожий. Мужчину сбило с ног. На место прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи. Медики осматривают пострадавшего.

Ранее в Петербурге мотоциклист сбил женщину 60 лет на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Бутлерова. Петербурженка перехода дорогу в неположенном месте.