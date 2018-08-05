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Сломался светофор: поезда на «зеленой» ветке петербургского метро встали в пробке
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    Сломался светофор: поезда на «зеленой» ветке петербургского метро встали в пробке

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    Сломался светофор: поезда на «зеленой» ветке петербургского метро встали в пробке

    Санкт-Петербург, 5 августа. Утром 5 августа на участке «зеленой» ветки метро произошел сбой в движении поездов. На 10 минут остановились поезда между станциями «Приморская» и «Беговая» около 11.00. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

    Причиной остановки стал неисправный светофор в тоннеле метро. Движение поездов было приставлено до тех пор, пока светофор не починили. Из-за поломки отрезанными от остальных станций оказались «Беговая» и «Новокрестовская».

    В течение десяти минут аппарат починили, и движение поездов было восстановлено.

    Автор: Софья Куликова
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