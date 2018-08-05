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Возвращение святыни: одну из самых почитаемых икон привезли в Петербург
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    Возвращение святыни: одну из самых почитаемых икон привезли в Петербург

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    Возвращение святыни: одну из самых почитаемых икон привезли в Петербург

    Санкт-Петербург, 5 августа. Всего на один день в храм-часовню иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) вернулась одна из самых почитаемых в православном мире святынь — икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Как сообщает корреспондент ФАН, по этому поводу в часовне состоялся торжественный молебен и прошел крестный ход, в котором приняли участие почти 200 человек.

    Свою приставку к названию «с грошиками» икона получила благодаря историческому факту: 5 августа 1888 года во время грозы в часовню попала молния, пожар уничтожил практически все.  Но икона осталась невредимой, а к лику Богородицы прилипли 12 монеток (грошиков), которые выпали из кружки для пожертвований. Весть о чудесном спасении быстро распространилась, и в часовню потекли паломники.  А 6 декабря 1890 года всероссийскую известность получило чудо, когда от иконы излечился 14-летний подросток, страдавший припадками. 

    Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пробудет в часовне до 10.00 6 августа и вернется на место своего пребывания в церковь Святой Троицы. 

    Возвращение святыни: одну из самых почитаемых икон привезли в Петербург

    Автор: Денис Машкин
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