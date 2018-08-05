Возвращение святыни: одну из самых почитаемых икон привезли в Петербург

Санкт-Петербург, 5 августа. Всего на один день в храм-часовню иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (с грошиками) вернулась одна из самых почитаемых в православном мире святынь — икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Как сообщает корреспондент ФАН, по этому поводу в часовне состоялся торжественный молебен и прошел крестный ход, в котором приняли участие почти 200 человек.

Свою приставку к названию «с грошиками» икона получила благодаря историческому факту: 5 августа 1888 года во время грозы в часовню попала молния, пожар уничтожил практически все. Но икона осталась невредимой, а к лику Богородицы прилипли 12 монеток (грошиков), которые выпали из кружки для пожертвований. Весть о чудесном спасении быстро распространилась, и в часовню потекли паломники. А 6 декабря 1890 года всероссийскую известность получило чудо, когда от иконы излечился 14-летний подросток, страдавший припадками.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» пробудет в часовне до 10.00 6 августа и вернется на место своего пребывания в церковь Святой Троицы.