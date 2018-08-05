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Петербургский СКА обыграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open
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    Петербургский СКА обыграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

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    Петербургский СКА обыграл «Сочи» на турнире Sochi Hockey Open

    Сочи, 5 августа. Хоккеисты петербургского СКА одержали победу в матче против «Сочи». Игра предсезонного хоккейного турнира Sochi Hockey Open закончилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев.

    Забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, который отправил первую шайбу в ворота «Сочи» на девятой минуте. Сергей Калинин забил на 22-й минуте, Александр Барабанов – на 47-й минуте, заключительный гол принадлежит Илье Каблукову на 58-й минуте матча.

    В рамках турнира «Сочи» встретится с олимпийской сборной России 6 августа, а СКА сыграет с «Куньлунем» 5 августа. Итоги турнира подведут 8 августа в Сочи.

    Автор: Софья Куликова
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