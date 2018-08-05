Петербуржцы обеспокоены всплывающими загрязнениями в реке Карповке

Санкт-Петербург, 5 августа. Петербуржцы заметили в реке Карповке белое вещество, которое поднималось со дна водоема. Белесая жидкость, клубясь, расходилась по поверхности воды. Об этом сообщают очевидцы в группе группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«В реке Карповка со дна поднимается белая муть. Что это – непонятно», — пишет автор поста.

Очевидцы заметили «белую муть» в Петроградском районе около дома №43 по набережной реки Карповки. Пользователи предположили, что кто-то рассыпал порошок в воду, но вероятнее, водоем загрязняется из-за коммунальной аварии.