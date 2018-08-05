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Мариинский театр порадует петербуржцев бесплатными концертами
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    Мариинский театр порадует петербуржцев бесплатными концертами

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    Мариинский театр порадует петербуржцев бесплатными концертами

    Санкт-Петербург, 5 августа. Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты в октябре. Выступления будут проходить раз в неделю в фойе Стравинского. Об этом сообщает пресс-служба Мариинки.

    Каждый сможет посетить музыкальные вечера в Мариинском театре, однако желающих посетить концерты очень много, поэтому чтобы попасть на концерт, стоит поторопиться. В зале всего 170 мест, а желающих гораздо больше. Билеты можно получить на входе в зал перед концертом. Первый бесплатный концерт состоится 3 октября в 14.00. Зрителей будут пускать в зал за 30 минут до начала.

    Ряд бесплатных концертов проходит в рамках проекта «Открытая среда».

    Автор: Софья Куликова
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