Мариинский театр порадует петербуржцев бесплатными концертами

Санкт-Петербург, 5 августа. Мариинский театр приглашает петербуржцев на бесплатные концерты в октябре. Выступления будут проходить раз в неделю в фойе Стравинского. Об этом сообщает пресс-служба Мариинки.

Каждый сможет посетить музыкальные вечера в Мариинском театре, однако желающих посетить концерты очень много, поэтому чтобы попасть на концерт, стоит поторопиться. В зале всего 170 мест, а желающих гораздо больше. Билеты можно получить на входе в зал перед концертом. Первый бесплатный концерт состоится 3 октября в 14.00. Зрителей будут пускать в зал за 30 минут до начала.

Ряд бесплатных концертов проходит в рамках проекта «Открытая среда».