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Мотоциклист сбил пенсионерку в Петербурге
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    Мотоциклист сбил пенсионерку в Петербурге

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    Мотоциклист сбил пенсионерку в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 августа. Накануне, 4 августа, мотоциклист сбил женщину 60 лет на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Бутлерова. Женщина получила тяжелые увечья, ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Авария произошла около 16.00 в Калининском районе Петербурга. Пожилая петербурженка переходила дорогу в неположенном месте, водитель мотоцикла не успел затормозить и сбил женщину. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

    По данным ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина жива, но ей потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка.

    Автор: Софья Куликова
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