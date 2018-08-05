Мотоциклист сбил пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Накануне, 4 августа, мотоциклист сбил женщину 60 лет на пересечении проспекта Непокоренных и улицы Бутлерова. Женщина получила тяжелые увечья, ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Авария произошла около 16.00 в Калининском районе Петербурга. Пожилая петербурженка переходила дорогу в неположенном месте, водитель мотоцикла не успел затормозить и сбил женщину. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

По данным ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина жива, но ей потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка.