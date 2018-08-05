«Зенит» представил промо-ролик от Артемия Лебедева к новому сезону

«Зенит» представил проморолик от Артемия Лебедева к новому сезону
Санкт-Петербург, 5 августа. Футбольный клуб «Зенит» опубликовал видеоролик к началу нового сезона. Отмечается, что автором ролика стал дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Рекламная кампания получила название «Идет Волна». Идея кампании — объединить матчи команды с родным городом, любимой стихией и преданными болельщиками. Как отмечают представители клуба, волна изображает энергию, которую создают игроки и болельщики.
«Сегодня ФК «Зенит» вместе с миллионами своих болельщиков продолжает чтить традиции и придает северной волне новый футбольный образ. Нас миллионы. Мы идем. Идет волна», — говорится в сообщении клуба.
На прошедшем матче «Зенита» против тульского «Арсенала» болельщики растянули огромный баннер с изображением ладьи, который также стал частью кампании.
#ИдетВолна: Вода — один из символов Петербурга, возведенного на одной из самых красивых рек мира и рядом с Финским заливом. Волна — энергия, которую вместе создают команда и миллионы болельщиков «Зенита».— ФК «Зенит» ???? (@zenit_spb) 4 августа 2018 г.
Нас миллионы. Мы идем. #ИдетВолна. pic.twitter.com/GvSALd6T4D