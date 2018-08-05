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«Зенит» представил проморолик от Артемия Лебедева к новому сезону
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    «Зенит» представил проморолик от Артемия Лебедева к новому сезону

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    «Зенит» представил промо-ролик от Артемия Лебедева к новому сезону

    Санкт-Петербург, 5 августа. Футбольный клуб «Зенит» опубликовал видеоролик к началу нового сезона. Отмечается, что автором ролика стал дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    Рекламная кампания получила название «Идет Волна». Идея кампании — объединить матчи команды с родным городом, любимой стихией и преданными болельщиками. Как отмечают представители клуба, волна изображает энергию, которую создают игроки и болельщики.

    «Сегодня ФК «Зенит» вместе с миллионами своих болельщиков продолжает чтить традиции и придает северной волне новый футбольный образ. Нас миллионы. Мы идем. Идет волна», — говорится в сообщении клуба.

    На прошедшем матче «Зенита» против тульского «Арсенала» болельщики растянули огромный баннер с изображением ладьи, который также стал частью кампании.

    Автор: Софья Куликова
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