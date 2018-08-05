«Зенит» представил промо-ролик от Артемия Лебедева к новому сезону

Санкт-Петербург, 5 августа. Футбольный клуб «Зенит» опубликовал видеоролик к началу нового сезона. Отмечается, что автором ролика стал дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Рекламная кампания получила название «Идет Волна». Идея кампании — объединить матчи команды с родным городом, любимой стихией и преданными болельщиками. Как отмечают представители клуба, волна изображает энергию, которую создают игроки и болельщики.

«Сегодня ФК «Зенит» вместе с миллионами своих болельщиков продолжает чтить традиции и придает северной волне новый футбольный образ. Нас миллионы. Мы идем. Идет волна», — говорится в сообщении клуба.

На прошедшем матче «Зенита» против тульского «Арсенала» болельщики растянули огромный баннер с изображением ладьи, который также стал частью кампании.