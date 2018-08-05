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В Эрмитаже пройдет выставка «Мебель для всех причуд тела»
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    В Эрмитаже пройдет выставка «Мебель для всех причуд тела»

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    В Эрмитаже пройдет выставка «Мебель для всех причуд тела»

    Санкт-Петербург, 5 августа. В Главном музейном комплексе Эрмитажа откроется выставка дворцового убранства «Мебель для всех причуд тела». Открытие выставки запланировано на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба музея.  

    Гости Эрмитажа смогут увидеть уникальные образцы декоративно-прикладного искусства подлинного убранства Зимнего дворца. Также посетителям покажут интерьер престижных гостиных, где расскажут о различиях дивана-визави от дес-а-доса, а также покажут кресло-жабу.

    Экспозицию дополнят десятки хромолитографий из Франции, Англии и Германии. Всего «Мебель для всех причуд тела» включает более 300 экспонатов, часть из них позаимствовали из повести Николая Павлова «Маскарад».

    Автор: Софья Куликова
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