В Эрмитаже пройдет выставка «Мебель для всех причуд тела»

Санкт-Петербург, 5 августа. В Главном музейном комплексе Эрмитажа откроется выставка дворцового убранства «Мебель для всех причуд тела». Открытие выставки запланировано на 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Гости Эрмитажа смогут увидеть уникальные образцы декоративно-прикладного искусства подлинного убранства Зимнего дворца. Также посетителям покажут интерьер престижных гостиных, где расскажут о различиях дивана-визави от дес-а-доса, а также покажут кресло-жабу.

Экспозицию дополнят десятки хромолитографий из Франции, Англии и Германии. Всего «Мебель для всех причуд тела» включает более 300 экспонатов, часть из них позаимствовали из повести Николая Павлова «Маскарад».