Минтранс оптимизирует тарифы на парковку в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Министерство транспорта предоставило рекомендации по расчетам тарифов за парковку. Плата за пользование парковкой в центре города должна быть дифференцирована в зависимости от ее заполняемости. Также на тариф влияет время использования, продолжительность и локация.

Ключевым условием для тарифа будет являться заполняемость. Например, если парковка на 50% свободна, то размещение автомобилей становится бесплатным.

При заполняемости 55% парковки петербуржцы заплатят 41 рубль за 20 минут стоянки. Если занято более 90%, то плата составит 97 рублей за 20 минут. При этом за час стоянки планируют взимать полтора базовых тарифа, за два часа – два базовых тарифа.

Тарифы будут разниться в зависимости от районов города. Стоянка у конечных станций метро будет дешевле, чем в центре города. Новые рекомендации Минтранса вступят в силу 30 декабря текущего года.