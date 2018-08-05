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Минтранс оптимизирует тарифы на парковку в Петербурге
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    Минтранс оптимизирует тарифы на парковку в Петербурге

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    Минтранс оптимизирует тарифы на парковку в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 августа. Министерство транспорта предоставило рекомендации по расчетам тарифов за парковку. Плата за пользование парковкой в центре города должна быть дифференцирована в зависимости от ее заполняемости. Также на тариф влияет время использования, продолжительность и локация.

    Ключевым условием для тарифа будет являться заполняемость. Например, если парковка на 50% свободна, то размещение автомобилей становится бесплатным.

    При заполняемости 55% парковки петербуржцы заплатят 41 рубль за 20 минут стоянки. Если занято более 90%, то плата составит 97 рублей за 20 минут. При этом за час стоянки планируют взимать полтора базовых тарифа, за два часа – два базовых тарифа.

    Тарифы будут разниться в зависимости от районов города. Стоянка у конечных станций метро будет дешевле, чем в центре города. Новые рекомендации Минтранса вступят в силу 30 декабря текущего года.

    Автор: Софья Куликова
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