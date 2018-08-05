В Петербурге запустят экскурсию на сегвеях по местам Довлатова

Санкт-Петербург, 5 августа. Музей Анны Ахматовой запускает сегвей-тур по памятным местам писателя Сергея Довлатова. Первая экскурсия на колесах состоится 11 августа. Информация об этом появилась на сайте музея Ахматовой.

«Музей поэта в Фонтанном Доме приглашает на литературные экскурсии на одном из новейших изобретений – сегвее», — сообщают организаторы.

По словам организаторов, использование сегвея позволит не просто по-новому взглянуть на город, но и посмотреть гораздо больше достопримечательностей и не почувствовать усталость. В дальнейшем использовать новейшее изобретение планируют и в других экскурсиях. Чтобы отправиться на экскурсию на сегвее достаточно не надевать высокие каблуки и весить меньше 110 килограммов.

Первая экскурсия будет посвящена творчеству Сергея Довлатова. Петербуржцы и туристы смогут познакомиться с памятными местами, где жил и работал прозаик. Например, посетить дом на улице Рубинштейна, где жил Довлатов 34 года.