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В Петербурге запустят экскурсию на сегвеях по местам Довлатова
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    В Петербурге запустят экскурсию на сегвеях по местам Довлатова

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    В Петербурге запустят экскурсию на сегвеях по местам Довлатова

    Санкт-Петербург, 5 августа. Музей Анны Ахматовой запускает сегвей-тур по памятным местам писателя Сергея Довлатова. Первая экскурсия на колесах состоится 11 августа. Информация об этом появилась на сайте музея Ахматовой.

    «Музей поэта в Фонтанном Доме приглашает на литературные экскурсии на одном из новейших изобретений – сегвее», — сообщают организаторы.

    По словам организаторов, использование сегвея позволит не просто по-новому взглянуть на город, но и посмотреть гораздо больше достопримечательностей и не почувствовать усталость. В дальнейшем использовать новейшее изобретение планируют и в других экскурсиях. Чтобы отправиться на экскурсию на сегвее достаточно не надевать высокие каблуки и весить меньше 110 килограммов.

    Первая экскурсия будет посвящена творчеству Сергея Довлатова. Петербуржцы и туристы смогут познакомиться с памятными местами, где жил и работал прозаик. Например, посетить дом на улице Рубинштейна, где жил Довлатов 34 года.

    Автор: Софья Куликова
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