Мужчина заступился за жену дебошира на Невском проспекте и получил ножевое ранение

Санкт-Петербург, 5 августа. Мужчина получил ножевое ранение на Невском проспекте Санкт-Петербурга, защищая женщину от агрессивно настроенного супруга. Об этом стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей.

Очевидцы сообщают, что пьяный мужчина на Невском проспекте позволил себе рукоприкладство в отношении жены. Молодой человек, ставший свидетелем конфликта, попытался ее защитить. Дебошир достал нож и нанес оппоненту ранение, а затем хотел бежать. Однако прохожие не позволили злоумышленнику покинуть место инцидента.

Пострадавший госпитализирован со значительной потерей крови. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства нападения.

Ранее Газета.ru сообщала о поножовщине в крупнейшем торговом центре Еревана. В результате инцидента в столице Армении один человек погиб, еще один получил серьезные повреждения.