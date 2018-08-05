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Мужчина заступился за жену дебошира на Невском проспекте и получил ножевое ранение
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    Мужчина заступился за жену дебошира на Невском проспекте и получил ножевое ранение

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    Мужчина заступился за жену дебошира на Невском проспекте и получил ножевое ранение

    Санкт-Петербург, 5 августа. Мужчина получил ножевое ранение на Невском проспекте Санкт-Петербурга, защищая женщину от агрессивно настроенного супруга. Об этом стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей.

    Очевидцы сообщают, что пьяный мужчина на Невском проспекте позволил себе рукоприкладство в отношении жены. Молодой человек, ставший свидетелем конфликта, попытался ее защитить. Дебошир достал нож и нанес оппоненту ранение, а затем хотел бежать. Однако прохожие не позволили злоумышленнику покинуть место инцидента.

    Пострадавший госпитализирован со значительной потерей крови. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства нападения.

    Ранее Газета.ru сообщала о поножовщине в крупнейшем торговом центре Еревана. В результате инцидента в столице Армении один человек погиб, еще один получил серьезные повреждения. 

    Автор: Сергей Свазовский
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