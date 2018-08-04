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Космонавты поздравили Ленинградскую область с годовщиной с орбиты
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    Космонавты поздравили Ленинградскую область с годовщиной с орбиты

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    Космонавты поздравили Ленинградскую область с годовщиной с орбиты

    Выборг, 4 августа. Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокофьев записали видео с поздравлением с борта Международной космической станции. Космонавты поздравили с Днем образования Ленобласти и сказали теплые слова в адрес ленинградцев.

    Космонавты записали двухминутный ролик, в котором рассказали о величии страны и региона, которые так хорошо видны с орбиты. Самым неожиданным стал момент, когда космонавты развернули флаг Выборга, который все это врем был у них с собой, и поздравили город с 725-летием.

    Также космонавты упомянули и спортивный клуб «Фаворит», с которым поддерживают тесные отношения.

    Автор: Софья Куликова
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