Космонавты поздравили Ленинградскую область с годовщиной с орбиты

Выборг, 4 августа. Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокофьев записали видео с поздравлением с борта Международной космической станции. Космонавты поздравили с Днем образования Ленобласти и сказали теплые слова в адрес ленинградцев.

Космонавты записали двухминутный ролик, в котором рассказали о величии страны и региона, которые так хорошо видны с орбиты. Самым неожиданным стал момент, когда космонавты развернули флаг Выборга, который все это врем был у них с собой, и поздравили город с 725-летием.

Также космонавты упомянули и спортивный клуб «Фаворит», с которым поддерживают тесные отношения.