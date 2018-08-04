Минкультуры выделит 50 млн долларов на реставрацию Выборга

Выборг, 4 августа. Министерство культуры Российской Федерации продолжит финансировать работы по восстановлению исторического центра Выборга. Министр культуры РФ Владимир Мединский при осмотре средневекового замка вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко договорились о создании лифта в башне Олафа. Данные меры сделают доступными достопримечательности города для маломобильных граждан.

Во время визита в Выборг Мединский отметил, что город может получить до 50 млн долларов на реставрацию в рамках программы восстановления малых исторических городов.

«Выборг — уникальный средневековый город. Безусловно, это будет туристическая жемчужина европейского масштаба», — заявил министр культуры.

В прошлом году началось восстановление башни Олафа, башни Ратуши и Часовой башни. На реставрацию фасадов, крыш и коммуникаций было выделено более 740 млн рублей.