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Минкультуры РФ выделит деньги на реставрацию центра Выборга
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    Минкультуры РФ выделит деньги на реставрацию центра Выборга

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    Минкультуры выделит 50 млн долларов на реставрацию Выборга

    Выборг, 4 августа. Министерство культуры Российской Федерации продолжит финансировать работы по восстановлению исторического центра Выборга. Министр культуры РФ Владимир Мединский при осмотре средневекового замка вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко договорились о создании лифта в башне Олафа. Данные меры сделают доступными достопримечательности города для маломобильных граждан.

    Во время визита в Выборг Мединский отметил, что город может получить до 50 млн долларов на реставрацию в рамках программы восстановления малых исторических городов.

    «Выборг — уникальный средневековый город. Безусловно, это будет туристическая жемчужина европейского масштаба», — заявил министр культуры.

    В прошлом году началось восстановление башни Олафа, башни Ратуши и Часовой башни. На реставрацию фасадов, крыш и коммуникаций было выделено более 740 млн рублей.

    Автор: Софья Куликова
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