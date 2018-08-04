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Поезд «Аллегро» из Петербурга встал из-за упавшего на пути дерева
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    Поезд «Аллегро» из Петербурга встал из-за упавшего на пути дерева

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    Поезд «Аллегро» из Петербурга встал из-за упавшего на пути дерева

    Санкт-Петербург, 4 августа. Скоростной поезд «Аллегро», курсирующий между Петербургом и Хельсинки, встал в Левашово из-за упавшего на пути дерева. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

    Поезд, следующий из Петербурга, застрял на перегоне Левашово – Белоостров около 16.00. На железнодорожные пути упало дерево и заблокировало движение поездов. Причиной падения специалисты называют усиление ветра. По предварительным данным, на устранение помехи уйдет около 1 часа 10 минут.

    Из-за этого задерживается движение пригородных поездов. Сотрудники ОЖД делают все необходимое для нормализации движения.

    Автор: Софья Куликова
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