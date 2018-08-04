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ЗакС Петербурга поздравил Ленобласть с 91-летием
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    ЗакС Петербурга поздравил Ленобласть с 91-летием

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    ЗакС Петербурга поздравил Ленобласть с 91-летием

    Санкт-Петербург, 4 августа. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил Ленинградскую область с 91-й годовщиной. Праздничные мероприятия прошли в Выборге 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа Петербурга.

    Мероприятия в столице Ленобласти открылись праздничным шествием в костюмах, затем на фоне средневекового замка прошел парад гербов муниципалитетов региона. Завершилась программа праздничным концертом на Красной площади.

    Вячеслав Макаров в поздравительной речи отметил, что Ленинградская область по праву считается локомотивом в области высокотехнологичных проектов и производств, экономики, строительства, транспорта, туризма и культуры.

    Автор: Софья Куликова
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