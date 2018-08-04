Фестиваль уличных театров проходит на Елагином острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. В Санкт-Петербурге проходит восьмой международный фестиваль уличных театров «Елагин Парк». В этом году его проводят в августе, а не в июне, как обычно. Организаторы хотят удивить зрителей насыщенной вечерней программой со всевозможными спецэффектами в ночном небе.

Программа этого года охватывает различные направления уличного искусства: клоунаду, новый цирк, масштабные зрелища, музыкальные и интерактивные спектакли, построенные на активном вовлечении в действие зрителей и поднимающие социальные проблемы.

В этом году участие в фестивале принимают коллективы из Чили, Испании, Франции, Англии, Голландии.