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Фестиваль уличных театров проходит на Елагином острове в Петербурге
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    Фестиваль уличных театров проходит на Елагином острове в Петербурге

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    Фестиваль уличных театров проходит на Елагином острове в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 августа. В Санкт-Петербурге проходит восьмой международный фестиваль уличных театров «Елагин Парк». В этом году его проводят в августе, а не в июне, как обычно. Организаторы хотят удивить зрителей насыщенной вечерней программой со всевозможными спецэффектами в ночном небе.

    Программа этого года охватывает различные направления уличного искусства: клоунаду, новый цирк, масштабные зрелища, музыкальные и интерактивные спектакли, построенные на активном вовлечении в действие зрителей и поднимающие социальные проблемы.

    В этом году участие в фестивале принимают коллективы из Чили, Испании, Франции, Англии, Голландии.

    Автор: Оксана Стяжкина
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