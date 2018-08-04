Появилось видео с места взрыва на проспекте Королева в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 августа. Взрыв произошел в доме №57 на проспекте Королева. В квартире на третьем этаже рванул газовый баллон. Корреспондент ФАН снял видео с места аварии.

В квартире на третьем этаже взорвался газовый баллон. Ударной волной вынесло оконную раму балкона и остекление. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, полиция и карета скорой помощи.

Сотрудники устанавливают причины аварии. Информация о пострадавших не поступала.