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Приложение «Мосты Петербурга» стало лучшим в «Рейтинге Рунета»
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    Приложение «Мосты Петербурга» стало лучшим в «Рейтинге Рунета»

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    Приложение «Мосты Петербурга» стало лучшим в «Рейтинге Рунета»

    Санкт-Петербург, 4 августа. Мобильное приложение «Мосты Петербурга» заняло первое место в конкурсе «Рейтинг Рунета 2018». Разработка стала лучшей в номинации «Государство и общество». Приложение оповещает о графике разводки мостов и предупреждает об изменениях.

    За первое место в номинации поборолись приложение «Гид по Пушкинскому музею» от ГМИИ им. А.С. Пушкина, приложение Государственного Лермонтовского музея-заповедника и приложение «Движок» от молодежного парламентаризма столицы.

    Участие в конкурсе приняли сотни приложений и интернет-порталов по всей России. Конкурс «Рейтинг Рунета» ежегодно проводится с 2010 года. Жюри конкурса выбирает лучшие сервисы по двум критериям: дизайн и пользовательское удобство.

    Автор: Софья Куликова
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