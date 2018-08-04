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Матч «Зенит» — «Арсенал» соберет до 50 тысяч болельщиков в Петербурге
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    Матч «Зенит» — «Арсенал» соберет до 50 тысяч болельщиков в Петербурге

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    Матч «Зенит» — «Арсенал» соберет до 50 тысяч болельщиков в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 августа. Матч между ФК «Зенит» и тульским «Арсеналом» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа. Ожидается, что матч посетят около 50 тыясч зрителей. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК «Зенит».

    Матч пройдет под открытой крышей. Перед игрой болельщиков ожидает традиционный фан-променад и выступление Балтийского симфонического оркестра, групп «Pravada» и «Ангел НеБес».

    Как рассказали представители «Зенита», команда сыграет в лазурной форме, а вратарь – в зеленой. «Арсенал» выйдет на поле в желто-красной форме, вратарь будет одет в серое. Мачт начнется в 16.30 по московскому времени.

    Напомним, «Зенит» после первого тура РПЛ занимает первое место в турнирной таблице. Во втором туре команда рассчитывает укрепить свою позицию.

    Автор: Софья Куликова
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