Санкт-Петербург, 4 августа. Матч между ФК «Зенит» и тульским «Арсеналом» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа. Ожидается, что матч посетят около 50 тыясч зрителей. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК «Зенит».

Матч пройдет под открытой крышей. Перед игрой болельщиков ожидает традиционный фан-променад и выступление Балтийского симфонического оркестра, групп «Pravada» и «Ангел НеБес».

Как рассказали представители «Зенита», команда сыграет в лазурной форме, а вратарь – в зеленой. «Арсенал» выйдет на поле в желто-красной форме, вратарь будет одет в серое. Мачт начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» после первого тура РПЛ занимает первое место в турнирной таблице. Во втором туре команда рассчитывает укрепить свою позицию.