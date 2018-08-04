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Угнанный автомобиль в Петербурге продали пять раз за неделю
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    Угнанный автомобиль в Петербурге продали пять раз за неделю

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    Угнанный автомобиль в Петербурге продали пять раз за неделю

    Санкт-Петербург, 4 августа. Петербургские полицейские нашли в Выборге угнанный автомобиль, который за неделю перепродали пять раз. Автомобиль вернули владельцу, последовательно отыскав всех пяти новых владельцев.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу, автомобиль Audi, угнанный в Петербурге, за неделю был продан пять раз. Полицейские обнаружили автомобиль, а затем всех пяти владельцев, которые указали на похитителя.

    Настоящий владелец машины поблагодарил сотрудников полиции, которые нашли автомобиль. Он отметил, что машина была угнан из двора, не оборудованного камерами. 

    Автор: Софья Куликова
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