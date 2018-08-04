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Неизвестный подобрал ключ к банкомату в Петербурге и украл 2,7 млн рублей
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    Неизвестный подобрал ключ к банкомату в Петербурге и украл 2,7 млн рублей

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    Неизвестный подобрал ключ к банкомату в Петербурге и украл 2,7 млн рублей

    Санкт-Петербург, 4 августа. В отделение полиции Красносельского района поступило сообщение о краже 2,7 млн рублей из банкомата в гипермаркете на проспекте Маршалла Жукова. Уточняется что ограбление произошло 1 августа, однако известно стало только 3 августа.

    Представитель службы безопасности «Росбанка» сообщил о том, что из банкомата в гипермаркете «О’Кей» на проспекте Маршала Жукова пропали денежные средства в размере 2,7 млн рублей. Неизвестный 1 августа около 13.00 подобрал ключ к банкомату, воспользовавшись кодом, и вскрыл терминал.

    Банкомат не был оборудован охранной сигнализацией. Момент преступления зафиксировали камеры. Правоохранители изъяли записи для дальнейших разбирательств.

    Автор: Софья Куликова
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