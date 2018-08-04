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Потолок обрушился в детской комнате в столетнем доме в Петербурге
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    Потолок обрушился в детской комнате в столетнем доме в Петербурге

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    Потолок обрушился в детской комнате в столетнем доме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 4 августа. В столетнем доме на Кондратьевском проспекте Петербурга обрушился кусок потолка в детской комнате. Об этом рассказала жительница дома в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |» в социальной сети «ВКонтакте».

    «Дому более 100 лет, и он в неадекватном состоянии. Стены и пол вибрируют от огибающих дом трамваев, от шагов соседей. На потолках и стенах трещины», — написала автор поста.

    В результате обрушения никто не пострадал, однако такой инцидент свидетельствует об аварийном состоянии дома. Пользователи социальной сети порекомендовали женщине обратиться по номеру горячей линии по вопросам ЖКХ.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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