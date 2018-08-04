Коммунальные службы Москвы остужают дороги столицы

Москва, 4 августа. Московские коммунальщики каждые два часа поливают дороги, проводят аэрацию для комфорта горожан в жару. Также особый уход при высокой температуре получают цветники. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства столицы принимает дополнительные меры по содержанию дорог и защиты от плавления. В цикличном режиме каждые два часа ГБУ «Автомобильные дороги» осуществляет полив проезжей части, что позволяет содержать дороги в чистоте и охлаждать дорожное полотно.

«Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, уровень которой удается снизить благодаря регулярному поливу», — отметил заместитель мэра Москвы.

Цветники в столице поливают дважды: утром и после 17.00. В жаркие дни также проводится дополнительное опрыскивание водой или освежающий полив.