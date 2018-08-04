Первая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Псков

Санкт-Петербург, 4 августа. Первая «Ласточка» отправилась с Финляндского вокзала Петербурга и прибыла в Псков 4 августа. Теперь скоростной поезд будет курсировать по маршруту Петербург – Псков ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Пятивагонный состав отправился в 06.55 и прибыл в Псков в 10.25. Время в пути составило 3 часа 30 минут. В обратном направлении из Пскова в Петербург поезд отправится 5 августа в 06.00 и прибудет на Финляндский вокзал в 09.30.

Для пассажиров доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Также поезд оборудован подъемником для маломобильных лиц и колясок. В «Ласточке» имеется площадка для крепления колясок.

Прежде Петербург и Псков связывал один поезд, который ходил раз в неделю, а время в поездке составляло 4 часа 20 минут.