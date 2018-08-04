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Экофестиваль «Представь зеленое» пройдет в Петербурге 18 августа
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    Экофестиваль «Представь зеленое» пройдет в Петербурге 18 августа

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    Экофестиваль «Представь зеленое» пройдет в Петербурге 18 августа

    Санкт-Петербург, 4 августа. Фестиваль «Представь зеленое» пройдет 18 августа в парке «Дубки» в Сестрорецке. Гостей фестиваля ждут фильмы на тему экологии, мастер-классы, лекции и большой пикник.

    «Это возможность узнать больше о простых привычках, меняющих мир, познакомиться с проектами и людьми, развивающими экосознание, и на целый день с головой уйти в летний отдых», — рассказывают организаторы о мероприятии.

    Посетители смогут попробовать блюда от десятка рестораторов на большом пикнике, позаниматься йогой, поучаствовать в заплыве по сапсерфингу или квесте и покататься на велосипедах.

    Вход на фестиваль бесплатный. Начало запланировано на 11.00.

    Автор: Софья Куликова
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