Экофестиваль «Представь зеленое» пройдет в Петербурге 18 августа

Санкт-Петербург, 4 августа. Фестиваль «Представь зеленое» пройдет 18 августа в парке «Дубки» в Сестрорецке. Гостей фестиваля ждут фильмы на тему экологии, мастер-классы, лекции и большой пикник.

«Это возможность узнать больше о простых привычках, меняющих мир, познакомиться с проектами и людьми, развивающими экосознание, и на целый день с головой уйти в летний отдых», — рассказывают организаторы о мероприятии.

Посетители смогут попробовать блюда от десятка рестораторов на большом пикнике, позаниматься йогой, поучаствовать в заплыве по сапсерфингу или квесте и покататься на велосипедах.

Вход на фестиваль бесплатный. Начало запланировано на 11.00.