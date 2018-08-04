Петербургские полицейские устроили стрельбу на КАД в погоне за грабителем

Санкт-Петербург, 4 августа. В Петербурге разыскивают водителя белой Kia Sportage. Скрываясь от полиции, мужчина бросил автомобиль во дворе дома на Шлиссельбургском проспекте.

Как сообщают очевидцы, полицейские пытались задержать мужчину на КАД в районе Софийской улицы, однако водитель не захотел останавливаться. Тогда полицейские решили преследовать нарушителя и открыли стрельбу, но и это не остановило угонщика.

Водитель смог объехать пробку, повернуть на Рабфаковскую улицу, затем проехать по проспекту Обуховской Обороны и скрыться во дворах на Шлиссельбургском проспекте.

Как пишут пользователи в соцсетях, следственные действия ведутся во дворе домов на углу перекрестка Шлиссельбургского проспекта и Рыбацкого. Автомобиль нарушителя помят, но внутри никого нет. Правоохранители снимают отпечатки, въезд во двор перекрыт. По предварительной информации, мужчина угнал машину.