Меню
Происшествия
Улицу Савушкина в Петербурге затопило из-за коммунальной аварии
Происшествия
Петербургские полицейские устроили стрельбу на КАД в погоне за грабителем
Следующая новость
Загрузка...

    Улицу Савушкина в Петербурге затопило из-за коммунальной аварии

    32

    Улицу Савушкина в Петербурге затопило из-за коммунальной аварии

    Санкт-Петербург, 4 августа. Из-за коммунальной аварии в Приморском районе затопило улицу Савушкина. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    По словам петербуржцев, по улице можно было разве что плыть, потому что проехать на транспорте невозможно.

    «Море на улице Савушкина! От Липовой аллеи до Стародеревенской почти, гейзер у администрации Приморского района», — отмечает автор сообщения.

    Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обнаружили прорыв в трубопроводе возле здания администрации района. Работы по устранению причины аварии велись всю ночь.

     

     

     

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.