Улицу Савушкина в Петербурге затопило из-за коммунальной аварии

Санкт-Петербург, 4 августа. Из-за коммунальной аварии в Приморском районе затопило улицу Савушкина. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По словам петербуржцев, по улице можно было разве что плыть, потому что проехать на транспорте невозможно.

«Море на улице Савушкина! От Липовой аллеи до Стародеревенской почти, гейзер у администрации Приморского района», — отмечает автор сообщения.

Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обнаружили прорыв в трубопроводе возле здания администрации района. Работы по устранению причины аварии велись всю ночь.