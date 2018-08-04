Петербургский художник оставил послание коммунальщикам в виде граффити с ленивцем

Санкт-Петербург, 4 августа. Граффити с изображением ленивца на трансформаторной будке недалеко от станции метро «Приморская» появилось вновь. Ранее коммунальщики закрасили рисунок. Об этом сообщил автор изображения Константин Брилевский на своей странице «ВКонтакте».

«Все это время многие прохожие фотографировались с ленивцем, от всех слышал только положительные отзывы, о граффити даже писали несколько СМИ», — рассказал художник.

Первое изображение ленивца появилось около месяца назад и сразу же стало достопримечательностью. Однако спустя три недели коммунальные службы закрасили рисунок.

«Уже сегодня я ее нарисовал снова, оставив для закрашивателей небольшое послание, в котором намекаю им, что у них в этом месте есть более серьезные проблемы, чем рисунки на трансформаторных будках», — отметил Брилевский.

Художник предлагает коммунальщикам обратить внимание на другие проблемы. Например, на мусор на берегу Финского залива, а не на изображение ленивца.

Ранее депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок сообщил о намерении разработать закон о граффити.