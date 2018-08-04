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Надувное футбольное поле появится возле стадиона «Санкт-Петербург»
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    Надувное футбольное поле появится возле стадиона «Санкт-Петербург»

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    Надувное футбольное поле появится возле стадиона «Санкт-Петербург»

    Санкт-Петербург, 4 августа. ФК «Зенит заключил соглашение со Студенческой футбольной лигой Петербурга. В рамках соглашения у домашней арены «Зенита» стадиона «Санкт-Петербург» откроют надувное поле. Сначала на поле встретятся студенческие команды, а затем уже смогут сыграть все желающие. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

    «Соглашение предусматривает как информационное, так и организационное взаимодействие. Высший эшелон соревнований в Студенческой лиге получит название «Зенит» Премьер-лига», а ведущие молодые игроки смогут попасть в поле зрения клуба», – говорится в сообщении.

    Поле откроют в день первой в этом сезоне домашней игры «Зенита» против тульского «Арсенала», которая состоится 4 августа. Открытие запланировано на 14.30.

    Автор: Софья Куликова
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