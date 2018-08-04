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«Зенит» сыграет с минским «Динамо» при пустых трибунах «Петровского»
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    «Зенит» сыграет с минским «Динамо» при пустых трибунах «Петровского»

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    «Зенит» сыграет с минским «Динамо» при пустых трибунах «Петровского»

    Санкт-Петербург, 4 августа. Ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится 16 августа на стадионе «Петровский» в Петербурге. Решение провести игру на «Петровском» было принято из-за ограничений УЕФА, которые были наложены на «Зенит».

    По распоряжению УЕФА, «Зенит» сыграет матч без зрителей. При этом увидеть трансляцию матча можно будет на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Там будет организована фан-зона с большим экраном, где покажут мачт «Зенит» — «Динамо».

    Напомним, УЕФА наказал «Зенит» за расистские выкрики болельщиков во время матча против немецкого клуба «Лейпциг».

    Автор: Софья Куликова
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