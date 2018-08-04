Петербург на треть реализовал план по вводу жилья в эксплуатацию

Санкт-Петербург, 4 августа. В первом полугодии 2018 году в эксплуатацию ввели 30% жилья или 960 тысяч квадратных метров от годового плана. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга Леонид Кулаков.

Лидерами по сдачи жилья стали Приморский район, где сдано 260 тысяч квадратных метров жилья, и Калининский – 135 тысяч квадратных метров жилья. Третье место занимает Красносельский район, где введено в эксплуатацию 2,5 тысяч квадратных метров жилья.

За первые полгода введены в эксплуатацию три «проблемных» дома, которые находились на особом контроле, и дома долевого строительства.

Комитет получил в 2018 году 22,3 млрд рублей из бюджета, из них освоены 4,5 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд по адресно-инвестиционной программе.