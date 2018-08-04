В жилом доме в центре Петербурга прогремел взрыв

Санкт-Петербург, 4 августа. Очевидцы сообщили о взрыве на третьем этаже здания на Клинском проспекте в Адмиралтейском районе. Услышав мощный хлопок, жители ближайших домов выбежали на улицу.

На место происшествия спустя десять минут прибыли пожарные, к этому моменту тридцать человек успели покинуть здание. Очевидцы пишут в социальных сетях, что взрыв был такой мощности, что в соседних домах подпрыгнула мебель.

Как затем сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, около 19.00 3 августа поступило сообщение о взрыве в доме №25 на Клинском проспекте.

«На третьем этаже здания табачной фабрики ОАО «Клинский 25» происходит горение утеплителя на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал», — сообщили в ГУ МЧС.

С открытым огнем боролись 25 пожарных и пять единиц техники. Возгорание было ликвидировано к 21.30.