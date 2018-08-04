Петербургский солнцемобиль получил приз на гонках в США

Санкт-Петербург, 4 августа. Студенты Политехнического университета завоевали приз в гонке American Solar Challenge, которая проходила в США. Разработанный ими солнцемобиль был признан лучшим дебютом в гонке. Об этом сообщил участник команды «Polytech Solar Team» на странице в «ВКонтакте».

Солнцемобиль создали не так давно, и гонка в США стала первым серьезным испытанием для изобретения. Команда разработает новый аппарат для следующей гонки в Австралии. Теперь у студентов есть возможность привлечь внимание инвесторов к проекту.

Как рассказал руководитель проекта медиа-центру университета, участие в гонке принимали 19 команд. Несмотря на то, что проект студентов Политеха был самым молодым, многие признали, что он выполнен на самом высоком уровне. Тем не менее, изобретали готовы улучшать разработку с привлечением новых участников в команду и дополнительного финансирования и одерживать победы в других гонках.